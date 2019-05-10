taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1238
Euro
6.8845
Altın
1285.4
Borsa
88816.2
Gram Altın
253.258

TOKİ yarın Konya kurasını çekecek

TOKİ'nin sosyal konut projesinde, çekilecek kura sırası bu kez Konya'da. Yarın TOKİ evlerine sahip olanlar belli olacak.

İHA | 10.05.2019 - 12:02..
  1. Haberler
  2. Toki
Whatsapp ile paylaş
TOKİ yarın Konya kurasını çekecek

Kira öder gibi ev sahibi olmanın önünü açan TOKİ, kura çekimlerine başladı. Bu kez Konya'da kura çekimleri yapılacak.

KONYA'DAKİ KURA ÇEKİMLERİ 11 MAYIS'TA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile hayata geçirilecek Konya Ardıçlı Sosyal Konut projesinin kura çekilişinin, 11 Mayıs Cumartesi günü törenle gerçekleştirileceğini açıkladı.

TOKİ yarın Konya kurasını çekecek

ORGANİZE SANAYİ ÇALIŞANLARININ BAŞVURULARI 7 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi -TOKİ iş birliğinde hayata geçirilecek. 1.057 konut için Organize Sanayi çalışanları dışında başvuruları tamamlanan 554 konutun kuraları çekilecek. Organize Sanayi çalışanlarının başvuruları 17 Mayıs’a kadar devam edecek.

TOKİ yarın Konya kurasını çekecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlü piliç markası sahibine FETÖ'den hapis

Ünlü piliç markası sahibine FETÖ'den hapis

89
Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

95
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

932
2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti

2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti

23
Macron'dan ABD'den bağımsız Avrupa açıklaması

Macron'dan ABD'den bağımsız Avrupa açıklaması

69
Tunceli'de teröristler SİHA'dan kaçamadı

Tunceli'de teröristler SİHA'dan kaçamadı

106
Bülent Ersoy korktu

Bülent Ersoy korktu

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir