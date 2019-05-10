TOKİ yarın Konya kurasını çekecek

Kira öder gibi ev sahibi olmanın önünü açan TOKİ, kura çekimlerine başladı. Bu kez Konya'da kura çekimleri yapılacak.

KONYA'DAKİ KURA ÇEKİMLERİ 11 MAYIS'TA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile hayata geçirilecek Konya Ardıçlı Sosyal Konut projesinin kura çekilişinin, 11 Mayıs Cumartesi günü törenle gerçekleştirileceğini açıkladı.

ORGANİZE SANAYİ ÇALIŞANLARININ BAŞVURULARI 7 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi -TOKİ iş birliğinde hayata geçirilecek. 1.057 konut için Organize Sanayi çalışanları dışında başvuruları tamamlanan 554 konutun kuraları çekilecek. Organize Sanayi çalışanlarının başvuruları 17 Mayıs’a kadar devam edecek.