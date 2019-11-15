Torbacının şifresi: Annem sana yemek gönderiyor

Muğla'da andarma ekipleriuyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda 115 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için müşterileriyle, ''Annem sana yemek gönderiyor,'' ''Size misafirliğe geliyoruz'', gibi şifreli konuşmalar gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, yaptıkları çalışmayla, Kavaklıdere ilçesinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı sonrası 3 şüpheli takibe alındı. Otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapacakları belirlenen şüphelilerin yakalanması için bugün saat 04.00 sıralarında operasyon başlattı. Operasyonda M.Ç., R.S. ve E.S. gözaltına alındı.

115 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Araçta, özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada 30 kilo kubar esrar ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 85 kilogram daha kubar esrar bulundu.

''MİSAFİRLİĞE GELİYORUZ''

Şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için uyuşturucu madde alacak kişilere, ''Annem sana yemek gönderiyor,'' ''Size misafirliğe geliyoruz'', ''Eczanedeyim, ağrı kesiciyi getiriyorum'' şeklinde şifreli konuştuğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 kişinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



