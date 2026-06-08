Toyota efsanesi Hilux geri dönüyor: Türkiye için tarih belli oldu

Toyota, dünya genelinde 60 yıla yakın geçmişi ve 27 milyondan fazla satış adediyle efsaneleşen Hilux modelinin 9. neslini Türkiye'ye getiriyor.

Tasarımı ve modern teknolojileriyle dikkat çeken araç, ağustos ayında yollara çıkmaya hazırlanıyor.

HİBRİT MOTOR VE GÜÇLÜ PERFORMANS

Yeni Hilux, standart 4x4 çekiş sistemi ve otomatik şanzımanla eşleşen 2.8 litrelik Mild Hybrid Power dizel motorla gelecek.

Bu hibrit motor sistemi araca 204 HP güç ve 500 Nm tork sağlarken daha akıcı bir sürüş sunuyor.

Araç, zorlu yüklerin altından kalkabilen 3 bin 500 kg çekme kapasitesiyle kullanıcılara hizmet etmeyi sürdürüyor.

Ayrıca Çoklu Arazi Modu Seçimi ve 360 derece görüş sağlayan Arazi Monitörü sistemleri de sürücüye daha fazla kontrol sağlıyor.

Model, 310 mm yerden yüksekliği ve 700 mm derinliğindeki sudan geçiş kabiliyetiyle arazi iddiasını koruyor.

Zorlu arazi koşullarında araç, suyun içerisinde 10 dakikaya kadar sabit şekilde kalabiliyor.

LAND CRUISER ESİNTİLİ PREMİUM İÇ MEKAN

Yeni nesil Land Cruiser modelinden ilham alan kabinde, yüksek kaliteli malzemeler ve modern dikiş detayları dikkat çekiyor.

Konsolun merkezinde 12.3 inç büyüklüğünde multimedya ekranı ile 12.3 inç dijital gösterge paneli var.

İç mekanda JBL ses sistemi, Apple CarPlay, Android Auto bağlantıları ve çift bölgeli klima gibi konfor donanımları bulunuyor. Ayrıca ısıtmalı ön ve arka koltuklar ile deri döşeme seçenekleri de konforu destekliyor.

Aracın ön tasarımında ince far yapısı, klasik TOYOTA yazılı logo ve petek tasarımlı ön ızgara yeni kimliği oluşturuyor. Model, 5.320 mm uzunluğu ve 3.085 mm aks mesafesi ile önceki neslin boyutlarını koruyor.

ÜÇÜNCÜ NESİL GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

Yeni Toyota Hilux modelinde üçüncü nesil Toyota Safety Sense güvenlik sistemi standart donanım olarak sunuluyor.

Elektrik destekli direksiyon sistemiyle birlikte birçok yeni sürüş destek asistanı ilk kez modele ekleniyor.

Gelişmiş sistem yaya, bisikletli ve motosikletleri algılayarak Ön Çarpışma Önleyici ve Şerit Takip Sistemini aktif şekilde çalıştırma yeteneğine sahip.

Araçta ayrıca Adaptif Hız Sabitleme, Kör Nokta Uyarı ve Güvenli Çıkış Asistanı gibi yeni nesil donanımlar da bulunuyor.