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Trabzon'a deniz üssü kurulacak

Türkiye'nin 9. deniz üssü, Sürmene'ye inşa ediliyor.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 10:21..
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Gölcük, Aksaz, Foça, Ereğli, Mersin, İskenderun, Çanakkale ve İstanbul'un ardından Türkiye'nin 9. deniz üssü kuruluyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Sürmene’ye kurması kesinleşen üssün inşasına başlandı.

Çamburnu Limanı'nda 60 dönüm arazi üzerine inşa edilecek üsde, 400 asker ile 200 sivil memur görev yapacak.

"TÜM GEMİLER ARTIK SÜRMENE'DE DEMİRLEYECEK"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, geçtiğimiz temmuz ayında Sürmene’ye giderek Çamburnu’da incelemelerde bulunmuş ve "Donanma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için en uygun yer Sürmene Yeniçam Tersanesi. Donanma Komutanlığı’na ait Karadeniz’deki tüm gemiler artık Sürmene’de demirleyecek. Hemen yanı başında gemi inşaatı yapan kuruluşların olması da artı bir faktör" şeklinde konuşmuştu.

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