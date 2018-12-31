Trabzon'da annelerden okulda çocuklara ders

Trabzon Yenimahalle'de bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere haftanın bir günü anneleri tarafından ders veriliyor.

ÖĞRETMENİM ANNEM

2-A sınıfı öğretmeni Derya Susam'ın önerisiyle okul idaresinin, velilerin, öğrencilerle daha ilgili olması, öğretmenleri de daha iyi anlaması amacıyla 'Öğretmenim Annem' uygulaması başlatıldı.

DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK DERS VERİYORLAR

Çoğu ev kadını olan veliler, dönüşümlü olarak haftada bir ders çocuklarının sınıfına girip ders anlatıyor, bazen de kitap okuyor.

"ANNELERİ ÇOCUKLARIYLA BULUŞTURMAK İSTEDİK"

13 yıllık öğretmen Derya Susam, velileri eğitimin içine katabilmek adına aklına böyle bir fikir geldiğini belirterek "Rutinin dışına çıkmak istedik. Velilerime bir ders saati de olsa çocuklarıyla buluşma imkanı sağlamak istedim. Bu şekilde hem bizim ders içinde yaşadığımız zorlukları görsünler istedim ayrıca kendileri de çoğunlukla ev hanımı. Bu duyguyu yaşamalarını istedim" dedi.





"ÖĞRETMENLERİN NASIL ZORLUKLAR YAŞADIĞINI GÖRDÜK"

Kızı Ebrar'ın okuduğu sınıfta derse giren 2 çocuk annesi Fatma Aydın da "Öğretmenimiz bu fikri söylediğinde önce çekindik, heyecanlandık. Ama çocuklarımız çok heyecanlandı. Onların gözündeki mutluluğu gördük. Öğretmenimizi sorulara boğdu. Bunu yaparken öğretmenlerimizin nasıl zorluklar yaşadıklarını da gördük. Biz evde iki çocukla uğraşamazken onlar burada 20 çocukla uğraşıyorlar. Bu uygulama için öğretmenimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Öğrenciler de "Annelerimiz ders anlatınca çok mutlu oluyoruz. Onlara sıra gelmesini dört gözle bekliyoruz. Onlar da çok heyecanlanıyor, biz de çok heyecanlanıyoruz" dediler.

