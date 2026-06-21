Trabzon'da baba ve oğlu, denizde boğulma tehlikesi geçirdi

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Trabzon’un Arsin ilçesine bağlı Yeşilyalı Mahallesi sahilinde 18 yaşındaki genç, ailesiyle birlikte bulunduğu sahilde denize girdikten bir süre sonra dalgaların etkisiyle çırpınmaya başladı. Durumu fark eden baba, oğlunu kurtarmak için denize girdi.

Ancak güçlü akıntı ve dalgalar nedeniyle baba ile oğul birlikte suda mahsur kaldı.

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle baba ve oğlu sudan çıkarılarak kıyıya alındı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan baba ve oğlun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu, yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

VATANDAŞLARA “DİKKATLİ OLUN” UYARISI

Yetkililer, Karadeniz kıyılarında zaman zaman etkili olan dalga ve rip akıntılarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Özellikle uyarı yapılmayan bölgelerde denize girilmemesi istendi.