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Trabzon'da çalıştığı inşaatın temelindeki suda cansız bedeni bulundu

Araklı'da çalıştığı inşaatın temelindeki suda hayatını kaybetmiş şekilde bulunan Ferhat Uzun'un, elektrik akımına kapılmış olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA DHA
Trabzon'da çalıştığı inşaatın temelindeki suda cansız bedeni bulundu
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Trabzon'un Araklı ilçesinde dün akşam saatlerinde, 30 yaşındaki Ferhat Uzun'un çalıştığı inşaatın temelinde suda hareketsiz yattığını fark edenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ELEKTRİK AKIMI İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Uzun'un, elektrik akımına kapıldığı ihtimali değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)