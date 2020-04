Trabzon'da evli çift koronayı yendi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören kişilerden iyi haberler gelmeye devam ediyor.

ABLASIYLA BERABER HASTANEYE GİTTİ

Trabzon'da yaşayan Faik Ahmet ve Sultan Öztürk çifti, Fransa'dan gelen ablası Elmas Yeşilyurt ve kızını havalimanından alarak evlerinde misafir etti.

Ablasıyla beraber hastanedeki anneannesini ziyarete giden Faik Öztürk, dönüşte Yeşilyurt'u Of'a bırakarak evine döndü.

FRANSA'DAN GELEN ABLASINDA KORONA ÇIKTI

Of'a bıraktığı ablasının hastalandığını komşularından öğrenen Öztürk, "Hemen yanına gittim, ablama neyin var diye sordum? Bir gün önce öksürüğü olunca Of Devlet Hastanesi'ne gitmiş, orada kendisine vitamin ve grip tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçları verip eve göndermişler ama durumu sonra daha da kötü olmuş. Bunu bana o gün kendisi anlattı. Aldım onu hemen yine hastaneye götürdüm, belirtileri anlattım, Fransa'dan geldiğini söyledim. tahlil yaptılar, yeni ilaç verip gönderdiler." dedi.

Yeşilyurt için endişelenen Öztürk, ablasını acil servise götürünce karantina uygulanarak ambulansla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtti.

EŞİ VE KENDİSİNDE DE KORONA ÇIKTI

Hastanede koronavirüs tedavisi gören ablasından sonra şikayetleri olan 52 yaşındaki eşi Sultan Öztürk ve Faik Öztürk aynı hastanede test sonuçlarının pozitif çıkması sonucu tedavi görmeye başladı.

Doktorların kendilerine bütün bilgileri detaylı şekilde verdiğini belirterek tedavi süresince moralini hiç bozmadığını söyleyen Öztürk, "Odanın içinde her gün antrenman yapmaya çalıştım. Verilen her yemeği yedim, denilen her şeyi harfiyen uyguladım. Hastanede müthiş disiplinli bir tedavi uyguladılar. Günde üç kere kan aldılar, ateş ve tansiyon ölçtüler. Her seferinde giren doktor, hemşire, temizlik görevlisi her kimse önlüğünden maskesine, eldivenine kadar bütün malzemeleri değiştirdi." dedi.

KORONADAN ABLASINI KAYBETTİ

Koronavirüsten ablasının hayatını kaybettiğini belirten Öztürk, "Ablam hastalığı 3 kişiye bulaştırdı. Halbuki çok fazla bir arada durmamıştık ama bulaştı. Onun için teması kesmemiz gerekiyor, akıllı davranacağız. İnsan bu hastalığı en çok sevdiklerine yayıyor. Biz birbirimizi seviyorsak teması keseceğiz ve böylece bu hastalığı yeneceğiz. Evin camından bütün komşularıma söylüyorum, 'Aman ha iki, üç hafta evde kalsak ölmeyiz.' Lütfen herkes kurallara uysun." dedi.

ÇİFT TABURCU EDİLDİ

Araklı ilçesinde tapu müdürü olarak görev yapan Öztürk, hastanedeki 14 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak eşiyle beraber taburcu edildi.

Taburcu edilen Öztürk, "Şimdi evde 14 gün daha karantina uyguluyoruz. Ayrı odalarda kalıyoruz, eşim yemeği pişiriyor ama birlikte yemiyoruz. Ben ondan sonra gidip yiyorum. Evin içinde de maske kullanmaya devam ediyoruz, temizliğe özen gösteriyoruz." dedi.