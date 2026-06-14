Trabzon’da roket parçası sahile vurdu: İncelemeye alındı

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Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi Liman mevkiinde, dikkat çekici bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bölgede avlanan balıkçılar, kıyı şeridinde sürüklenerek geldiği değerlendirilen roket motoruna ait bir parça fark etti.

ALANDA İNCELEME YAPILDI

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, cismin bulunduğu alanda inceleme yaptı.

RUS MENŞELİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yapılan ilk tespitlerde, parça üzerinde Rus menşeli olduğunu düşündüren damga ve işaretlerin bulunduğu belirlendi.

İNCELEMEYE ALINDI

Patlayıcı özelliği bulunmadığı değerlendirilen roket motoru parçası, detaylı inceleme yapılmak üzere jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak bölgeden kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.