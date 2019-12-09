Trabzon'da sağlık görevlileri hastayı ambulansa almadı

Trabzon'un Yomra ilçesi Sancak Mahallesi’nde oturan 46 yaşındaki Cihani Rıza Üzülmez, 4 Aralık günü sabah saatlerinde şiddetli göğüs ağrısıyla fenalaştı.

Eşinin rahatsızlandığını fark eden Zeynep Üzülmez (35), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

AMBULANSTAN İNDİRİLDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, evin önünde kendilerini bekleyen Cihani Rıza Üzülmez’e ambulansta ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri 'acil bir durumunuz yok, polikliniğe başvurmalısınız' diyerek Cihani Rıza Üzülmez’i ambulanstan indirdi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Bunun üzerine Üzülmez çifti, kendi imkânlarıyla hastaneye gitmek için yola çıktı. Yolda yürüdüğü sırada rahatsızlığı nüksedip fenalaşan Cihani Rıza Üzülmez, bir anda yere yığıldı.

AKCİĞERDEKİ ZARI YIRTILDI

Eşi Zeynep Üzülmez, yeniden telefona sarılarak 112 Acil Servisi'nden yardım talep etti. Bunun üzerine ihbar noktasına en yakın olan ve daha önce adrese gelip, çifti hastaneye getirmeyen ambulans ekibi yönlendirildi. Rıza Üzülmez, ikinci müdahalesinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki kontrollerde Üzülmez’in akciğerindeki zarda yırtılma olduğu tespit edildi. Doktorların müdahalede bulunduğu Üzülmez, Göğüs Cerrahi Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

"ERKEN GELMESEK ÖLECEKTİM"

Hastanede tedavisi süren Cihani Rıza Üzülmez, sağlık ekiplerinin tavrı karşısında şaşkına döndüklerini belirterek, "Doktor bana 'iyi ki erken geldin, yoksa ölecektin' dedi. Belki de erken gelmesek ölecektim. Akciğerimdeki zarda yırtılma olmuş. Yetkililerden rica ediyorum; böyle cahil insanları istemiyoruz. Benim başıma geldi başkalarının başına gelmesin.” dedi.

"SAĞLIKTA İLERLEDİK AMA İNSANLIKTA İLERLEMEYEDİK"

Yaşananları anlatan Zeynep Üzülmez de eşinin ikinci fenalaşmasında çok korktuğunu anlatarak, "Sizin acillik bir durumunuz yok, polikliniğe gitmelisiniz' deyince, ben de 'acil olmazsa sizi çağırmazdık' diye tepki gösterdim. 'Bizim yapabilecek bir şeyimiz yok' deyip bizi ambulanstan indirip, gittiler. Yolda yürürken eşim yine fenalaşarak yere yığılıp kaldı. Tekrar 112’yi aradım, aynı ambulans geldi. Gelen ambulans bizi acil olarak değil de normal hasta gibi taşıdı. Eşimin fenalaştığını görünce çok kortum. Doktor bana 'Tam zamanında geldiniz, biraz daha geç gelseydiniz eşinizi kaybedebilirsiniz' dedi. Sağlıkta ilerledik ama insanlık olarak ilerleyemedik." diye konuştu.

TUTANAK TUTULUP, İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, bahse konu sağlık personeline yönelik iddialarla ilgili gerekli tutanakların tutulup, haklarında idari soruşturma başlatıldığını belirtti.