Trabzonspor, Cabral transferinde sona yaklaştı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı.

Bordo-mavili ekip, gelecek sezon öncesinde dördüncü transferi geri için geri sayıma geçti.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi'nin bonservisini alan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Genoa ile sözleşmesi biten Ruslan Malinosvkyi ve Köln altyapısından yetişen Thierry Karadeniz'i kadrolarına kattıklarını açıklamıştı.

BAŞKAN DOĞAN ÖNCEKİ TRANSFERLERİ DUYURMUŞTU

Doğan daha önce katıldığı bir yayında yaptığı açıklamada, "Ruslan Malinovskyi’yi bünyemize kattık. Takıma katkı sağlayacak bir isim. Thierry Karadeniz transferi de bitti, o da imzaladı." ifadelerini kullanmıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekip, sağ bek bölgesini Benfica'dan güçlendirecek.

PORTEKİZLİLER YAZDI: TRABZONSPOR, CABRAL İÇİN ANLAŞTI

Record'da yer alan habere göre Trabzonspor, Portekiz ekibinin 23 yaşındaki sağ beki Sidny Lopes Cabral için anlaşma sağladı.

Haberde iki kulübün 10 milyon euronun üzerinde bir bedelle anlaştığı belirtildi. Transfer için sadece Trabzonspor'un oyuncuyla anlaşması gerektiği aktarıldı.

6 GOL 6 ASİSTLİK GOL KATKISI VERDİ

Cabral, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Yeşil Burun Adaları'nın kadrosuna dahil edilmişti.

Geride kalan sezonda Benfica'da 28 maça çıkan genç sağ bek, 6 gol ve 6 asist kaydetti. Cabral kariyerinde daha önce Estrela, Viktoria Köln, Rot-Ewss Erfurt, Helsingborg ve Twente'de oynamıştı.