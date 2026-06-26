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Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor, Gençlerbirliği forması giyen Metehan Mimaroğlu'nu 1 yıllığına renklerine bağladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu ile anlaşmaya vardı
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Trabzonspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında yerli rotasyonuna önemli bir takviye yaptı.

1 YILLIĞINA TRABZONSPOR'DA

Bordo-mavili kulüp, Gençlerbirliği forması giyen Metehan Mimaroğlu'nu 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Karadeniz ekibi, transferi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmen bildirdi.

PERFORMANSI

31 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla 36 resmi maça çıktı.

Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, 4 de asist yaparak takımına katkı sağladı.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi