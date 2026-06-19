Trafik düzenlemesi devreye girdi, "makas atma" azaldı

Trafikte ihlaller azalıyor.

Trafikte uyulması gereken kuralları ihlal eden sürücüler yüzünden çok sık kaza yaşanıyordu.

Ancak bunun önüne geçmek için Meclis harekete geçti.

Bu nedenle trafik kurallarına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı.

İHLALLER AZALDI

Düzenleme sayesinde de trafik ihlalelerinde azalmalar yaşanmaya başladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 27 Şubat'ta yürürlüğe girmesinin ardından trafikteki kural ihlalleri azaldı.

DENETİMLER YOĞUNLAŞTI

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimleri de yoğunlaştırdı.

MAKAS ATMA İHLALİ YÜZDE 93 AZALDI

Geçen yıl 27 Şubat-31 Mayıs tarihlerinde 47 bin 380 olan makas atma ihlali tespiti, bu yılın aynı döneminde 3 bin 306'ya düştü.

Böylece söz konusu ihlalde 44 bin 74 yani, yüzde 93'lük azalış gerçekleşti.

TAKOGRAF İHLALLERİNDE YÜZDE 80 DÜŞÜŞ

Düzenlemeyle, trafikte makas atmanın yanı sıra diğer kural ihlallerinde de azalış oldu.

Takograf ihlalleri yüzde 80,2, hız ihlalleri yüzde 55,1, dur ihtarına uymama yüzde 52,4, kask kullanmama yüzde 36,4, sürücü belgesiz araç kullanma yüzde 33,7 azaldı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI DA AZALDI

Ters yön ihlallerinde yüzde 21,4, levhalara uymama ihlallerinde yüzde 14,8, kırmızı ışık ihlallerinde yüzde 11,9, alkollü araç kullanmada yüzde 10,3 ve emniyet kemeri ihlallerinde yüzde 7,9 düşüş gerçekleşti.

CEZALARDA ÖNE ÇIKANLAR

Kırmızı ışık ve hız cezası kademeli arttıkça daha yüksek tutar ve hatta ehliyet iptaline kadar varabilen yaptırımlar uygulanabiliyor.

Alkollü/uyuşturucu araç kullanma cezaları ciddi şekilde yükseldi (sürücü belgesi iptali veya uzun süre el koyma gibi ek yaptırımlar da var).

Kaçma / dur ikazına uymama gibi ihlallerde çok yüksek para cezaları ve ek yaptırımlar öngörülüyor.

Bazı cihazlarla ilgili ağır cezalar (radar dedektör, takograf vb.) getirildi.

MUSTAFA ÇİFTÇİ DE AÇIKLAMIŞTI: CEZALAR ARTTI, KURALLARA UYMA ORANI YÜKSELDİ

Hafta sonu gazetecilerle buluşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de trafik cezalarıyla kurallara uyma oranının arttığını söylemişti.

Türkiye’de 2015 ile 2024 arasındaki trafik kazalarının sosyal maliyetinin 280 milyar doları geçtiğine dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Araç denetleme oranımız yüzde 6,2 oranında arttı, işlem yapılan araç sayısı yüzde 12,9 azaldı. Maliye Bakanlığı’nın bize şu kadar milyar liralık ceza yazacaksınız diye bir hedef vermesi söz konusu değildir.

Ancak biz sürücüleri ikaz ederek, tuzağa düşürmeden hız denetimi ve yoğun kontrollerimizi yapıyoruz. Cezaların artması ile birlikte kurallara uyma oranında ciddi yükselmeler olması sevindiricidir." diye konuşmuştu.