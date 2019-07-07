Bursa'da kazada yaralanmasına aldırış etmeden selfie çekti

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde seyir halinde bulunan iki otomobile, kırmızı ışıkta geçen başka bir otomobil çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobiller yola savrulurken, İ.H., D.U. ve B.Ö. (3) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KANLAR İÇERİSİNDEYKEN TELEFONDA KENDİNİ İZLEDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Ambulansa bindirilen yaralılardan birinin cep telefonunu çıkarıp kanlar içerisinde kalan yüzünün fotoğraflarını çekip kendine bakması herkesi şaşırttı.











