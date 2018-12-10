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Traktörün altında kalma numarası yapan çiftçi

Sakarya Serdivan'da İbrahim Kurt, tonlarca ağırlıktaki traktörün altında ezilmiş izlenimi veren fotoğrafıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

DHA | 10.12.2018 - 16:00..
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Serdivan'da çiftçi İbrahim Kurt, Sakarya'da sosyal medyada günün en çok konuşulan kullanıcısı oldu. İbrahim Kurt, ormanda traktörüne ot yüklerken aklına ilginç bir fikir geldi.

ÖN TEKERLEĞİN ALTINA GİRİP FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Genç çiftçi, römorkunda ot yüklü olan traktörünü, rampada ön tekerlerinin biri havada duracak şekilde park etti. Cep telefonunu bir yakınına vererek "Beni fotoğrafla" diyen İbrahim Kurt, traktörün havada kalan ön tekerleğinin altına uzandı. Tonlarca kiloluk aracın altında ezilmiş izlenimi veren İbrahim Kurt, bu şekilde fotoğraf çekilerek sosyal medyada paylaştı.

Traktörün altında kalma numarası yapan çiftçi

"ÇOK ŞAKACI OYNAMAYI SEVİYOR"

Fotoğrafın altına traktörünün en iyi arkadaşı olduğunu ve onunla çok iyi anlaştıklarını yazan Kurt, şu paylaşımda bulundu: "Tanışalı kısa bir zaman oldu, fakat onunla birbirimizi iyi anlıyor ve anlaşıyoruz. Çok şakacı oynamayı da seviyor. Boş vakitlerimizi birlikte geçiriyor, birbirimizi kırmıyor ve incitmiyoruz. Keşke tüm arkadaşlarım senin gibi olsa."

Traktörün altında kalma numarası yapan çiftçi

Fotoğraf, kısa süre içinde yüzlerce kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı. Sakarya'da sosyal medyada günün en çok konuşulan fotoğrafı olan paylaşım görenleri güldürdü.

Traktörün altında kalma numarası yapan çiftçi

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