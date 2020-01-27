Travertenlere düşen yamaç paraşütü pilotunun durumu ciddi

23 yaşındaki yamaç paraşütü pilotu Kamil Can Turan, Çinli yolcusuyla Dinamit Tepesi mevkisinden yamaç paraşütüyle havalandı.

TRAVERTENLERE DÜŞTÜ

Bir süre havada süzülen ikili, inişe geçtikleri sırada dengeyi kaybederek travertenlere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

PİLOTUN DURUMU CİDDİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen pilot Kamil CanTuran'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Çinli turistin ise kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

Travertenlere düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı VİDEO