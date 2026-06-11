TRT Dünya Kupası yayın akışı: Maçlar ne zaman ve hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası başlıyor! A Milli Futbol Takımımızın da sahne alacağı dev turnuvanın grup aşaması maç programı ile TRT 1 ve TRT Spor’un canlı yayın akışı belli oldu.
FIFA Dünya Kupası, tüm coşkusuyla geri dönüyor.
Milyonlarca futbol tutkununun günlerdir büyük bir merakla beklediği maç takvimi ve yayıncı kuruluş TRT'nin ekran planlaması netleşti.
Turnuva boyunca futbolseverleri uykusuz bırakacak dev karşılaşmalar, TRT 1, TRT Spor, Tabii platformu ve TRT Radyo 1 ortaklıklarıyla kesintisiz olarak yayınlanacak.
Peki, hangi maç hangi kanalda? İşte Dünya Kupası maç programı ve yayın akışı
11 Haziran Perşembe
22.00 Meksika - Güney Afrika (TRT 1)
12 Haziran Cuma
05.00 Güney Kore - Çekya (TRT 1)
22.00 Kanada - Bosna Hersek (TRT 1)
13 Haziran Cumartesi
04.00 ABD - Paraguay (TRT 1)
22.00 Katar - İsviçre (TRT 1)
14 Haziran Pazar
01.00 Brezilya - Fas (TRT 1)
04.00 Haiti - İskoçya (TRT SPOR)
07.00 Avustralya - Türkiye (TRT 1 / TRT RADYO 1)
20.00 Almanya - Curaçao (TRT 1)
23.00 Hollanda - Japonya (TRT 1)
15 Haziran Pazartesi
02.00 Fildişi Sahili - Ekvador (TRT SPOR)
05.00 İsveç - Tunus (TRT 1)
19.00 İspanya - Yeşil Burun Adaları (TRT 1)
22.00 Belçika - Mısır (TRT 1)
16 Haziran Salı
01.00 Suudi Arabistan - Uruguay (TRT SPOR)
04.00 İran - Yeni Zelanda (TRT 1)
22.00 Fransa - Senegal (TRT 1)
17 Haziran Çarşamba
01.00 Irak - Norveç (TRT SPOR)
04.00 Arjantin - Cezayir (TRT 1)
07.00 Avusturya - Ürdün (TRT 1)
20.00 Portekiz - Kongo Demokratik Cumhuriyeti (TRT 1)
23.00 İngiltere - Hırvatistan (TRT 1)