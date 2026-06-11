TRT Dünya Kupası yayın akışı: Maçlar ne zaman ve hangi kanalda?

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FIFA Dünya Kupası, tüm coşkusuyla geri dönüyor.

Milyonlarca futbol tutkununun günlerdir büyük bir merakla beklediği maç takvimi ve yayıncı kuruluş TRT'nin ekran planlaması netleşti.

Turnuva boyunca futbolseverleri uykusuz bırakacak dev karşılaşmalar, TRT 1, TRT Spor, Tabii platformu ve TRT Radyo 1 ortaklıklarıyla kesintisiz olarak yayınlanacak.

Peki, hangi maç hangi kanalda? İşte Dünya Kupası maç programı ve yayın akışı

11 Haziran Perşembe

22.00 Meksika - Güney Afrika (TRT 1)

12 Haziran Cuma

05.00 Güney Kore - Çekya (TRT 1)

22.00 Kanada - Bosna Hersek (TRT 1)

13 Haziran Cumartesi

04.00 ABD - Paraguay (TRT 1)

22.00 Katar - İsviçre (TRT 1)

14 Haziran Pazar

01.00 Brezilya - Fas (TRT 1)

04.00 Haiti - İskoçya (TRT SPOR)

07.00 Avustralya - Türkiye (TRT 1 / TRT RADYO 1)

20.00 Almanya - Curaçao (TRT 1)

23.00 Hollanda - Japonya (TRT 1)

15 Haziran Pazartesi

02.00 Fildişi Sahili - Ekvador (TRT SPOR)

05.00 İsveç - Tunus (TRT 1)

19.00 İspanya - Yeşil Burun Adaları (TRT 1)

22.00 Belçika - Mısır (TRT 1)

16 Haziran Salı

01.00 Suudi Arabistan - Uruguay (TRT SPOR)

04.00 İran - Yeni Zelanda (TRT 1)

22.00 Fransa - Senegal (TRT 1)

17 Haziran Çarşamba

01.00 Irak - Norveç (TRT SPOR)

04.00 Arjantin - Cezayir (TRT 1)

07.00 Avusturya - Ürdün (TRT 1)

20.00 Portekiz - Kongo Demokratik Cumhuriyeti (TRT 1)

23.00 İngiltere - Hırvatistan (TRT 1)