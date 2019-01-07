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Trump: Çin'le görüşmeler ABD için avantaj

ABD ve Çin'den yetkililer arasında ticaret görüşmeleri Pekin'de başlarken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ekonomk zayıflığının ülkesi için avantaj olduğunu söyledi.

DHA | 07.01.2019 - 08:46..
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Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında kasım sonunda Arjantin'de yapılan görüşmede alınan karar çerçevesinde yapılan bu ilk yüz yüze toplantıda, ABD heyetine Ticaret Temsilci Yardımcısı Jeffrey Gerrish liderlik ediyor. Taraflar arasında görüşmeler yarın  da devam edecek.

TİCARET ANLAŞMASI 2 MART'TA

Trump ile Xi arasındaki görüşmede, ticaret savaşı için ilan edilen  ateşkes sonrasında tarafların anlaşmaya varmaları için 90 günlük süre verilmişti. Ticaret anlaşmasının 2 Mart'tan önce sağlanması gerekiyor.

"BİZ İYİ İŞ ÇIKARIYORUZ"

Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada,  "Çin şu anda iyi gitmiyor ve bu bizi çok güçlü bir pozisyona getiriyor. Biz çok iyi iş çıkarıyoruz." diye konuşan Trump, "Çin ile  bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Onların da bir anlaşma yapmak  istediklerini düşünüyorum." dedi.

Apple'nin hisse senedi fiyatının düşmesinden endişe duymadığını belirtti ve Apple'nin ürünlerinin ABD'de üretmesini istediğini yineledi.

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