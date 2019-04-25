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Trump, Hafter'in Trablus saldırısını destekledi iddiası

ABD Başkanı Trump'ın, Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri General Hafter'e, ABD'nin BM tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetini devirmesi için destek verdiği öne sürüldü.

AA | 25.04.2019 - 03:32..
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Bloomberg haber sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta Hafter ile yaptığı görüşmede ABD'nin BM tarafından tanınan Libya UMH yönetimini devirmesi konusunda Hafter'i desteklediğini belirttiği öne sürüldü.

Trump, Hafter'in Trablus saldırısını destekledi iddiası

TRABLUS SALDIRISINA YEŞİL IŞIK

Ayrıca isimlerinin açıklanmasını istemeyen üç diplomat da Bloomberg'e Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un daha önce Hafter ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Trablus'a yönelik saldırıya yeşil ışık yaktığını öne sürdü.

Trump, Hafter'in Trablus saldırısını destekledi iddiası

Trump'ın Hafter ile telefon görüşmesinin Mısır lideri Abdulfettah Es-Sisi ile Beyaz Saray'daki görüşmesi ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra gerçekleştiğine dikkat çekilirken, bu iki ismin Trump'tan Hafter'e destek vermesini istedikleri öne sürüldü.

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