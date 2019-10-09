taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8381
Euro
6.4041
Altın
1506.67
Borsa
101859.28
Gram Altın
282.691
Bitcoin
47552.16

Trump, Putin'in doğum gününü karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününde yanlışlıkla golf arkadaşı ve yakın müttefiki Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye 'mutlu yıllar' mesajı yolladı.

AA | 09.10.2019 - 07:53..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yakın zamanda Japonya ile uzlaştığı ticaret anlaşmasının resmi imza töreninden önce yaptığı açıklamada, skandal bir tweet'e imza attı.

"ARKADAŞIM ABE 39 YAŞINDA"

Japan Times gazetesinin haberine göre Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü kutlayacakken,  Abe'nin doğum gününü kutlayarak, "Çok iyi bir arkadaşım olan Japonya Başbakanı Abe'nin mutlu bir doğum günü olmasını dileyerek başlamak istiyorum. Bugün 39 yaşında" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Trump, daha önce sıkça yaptığı gibi Abe'nin adını 'Abby' şeklinde yanlış telaffuz ederek kahkaha attı.

Trump, Putin'in doğum gününü karıştırdı

ŞİNZO ABE 65 YAŞINDA

Ancak Abe'nin doğum günü 8 Ekim değil 21 Eylül tarihiydi; ayrıca Abe, 39 yaşında değil, geçen ay 65 yaşına girmişti.

BEYAZ SARAY'DAN YANIT YOK

Beyaz Saray, Japan Times gazetesinin konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

PUTİN, 65. YAŞ GÜNÜNÜ KUTLADI

Dün 67'inci yaşına giren Putin, doğum gününü Sibirya'da geçirmişti.

Trump, Putin'in doğum gününü karıştırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

134
Elektromanyetip top ŞAHİ-209 seri atışlarla göz doldurdu

Elektromanyetip top ŞAHİ-209 seri atışlarla göz doldurdu

38
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan kadın personele özel klip

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan kadın personele özel klip

15
Wall Street Journal'dan Türkiye'yi eleştirenlere tepki

Wall Street Journal'dan Türkiye'yi eleştirenlere tepki

12
İntihar etmek isteyen kadını polis ayaklarından yakaladı

İntihar etmek isteyen kadını polis ayaklarından yakaladı

4
ÖSO, harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı

ÖSO, harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı

20
Deprem uzmanı: İstanbul'daki AVM'ler toplanma alanı olsun

Deprem uzmanı: İstanbul'daki AVM'ler toplanma alanı olsun

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir