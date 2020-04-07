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Trump ve Pence düzenli şekilde korona testi yaptıracak

ABD Başkanı Trump, ülkedeki test kiti miktarının yetersiz olduğu iddialarına, "Köşe başlarında bekleyip test yapamayız." sözleriyle tepki gösterdi.

AA |
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Trump ve Pence düzenli şekilde korona testi yaptıracak

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, düzenli aralıklarla koronavirüs testi yaptıracağını kaydetti.

Trump, Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Konuşmasına, "Virüs ile savaşın zor bir safhasına giriyoruz." şeklinde başlayan Trump, koronavirüs teşhisi konulan ve bugün yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın durumunu değerlendirdi.

"JOHNSON İÇİN DUA EDİYORUZ"

Johnson'ın, yoğun bakıma alınmasından dolayı üzgün olduğunu belirten Trump, "Çok iyi bir dostum olan Johnson'a en iyi dileklerimi iletiyorum. Yoğun bakıma alınmak ciddi bir mesele. Amerikan halkı, Johnson için dua ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

JOHNSON'A DOKTOR GÖNDERİLDİ

Trump ayrıca, koronavirüs tedavisi üzerine çalışan iki Amerikan firmasından uzmanların da yardımcı olmaları için Boris Johnson'ın doktorlarının yanına gönderildiğini belirtti, ancak firma ismi vermedi.

Trump ve Pence düzenli şekilde korona testi yaptıracak

DÜZENLİ TEST YAPTIRMA KARARI

Sürekli kendisi ve ekibi maske takmadığı için eleştirilen Trump, "Hem ben hem de Başkan Yardımcısı Mike Pence, düzenli aralıklarla test yaptıracağız." dedi.

PENCE'İN TESTİ NEGATİF

Mike Pence ise bu sabah bir test yaptırdığını ve sonucunun "negatif" çıktığını dile getirdi.

Trump, ABD'deki test kiti miktarının yetersiz olduğu iddialarını ise "Biz federal hükümetiz. Biz köşe başlarında bekleyip test yapamayız." sözleriyle eleştirdi.

Virüse karşı alınan ve 30 Nisan'a kadar uzatılan virüs önlemlerinin bu tarihte gevşetilip gevşetilemeyeceği konusunda Trump, "Bu konuda yorum yapmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ve Pence düzenli şekilde korona testi yaptıracak

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