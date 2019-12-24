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Trump'ın derdi: Rüzgar

Trump, yeldeğirmenleri hakkında herkesten daha fazla bilgisi olduğunu ancak rüzgarı anlayamadığını söyledi.

Haber Merkezi | 24.12.2019 - 20:09..
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Trump'ın derdi: Rüzgar

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinde West Palm Beach'te genç muhafazakarlara hitap etti.

Trump, rüzgar türbinlerini kast ederek Yel değirmenleri hakkında herkesten daha fazla bilgisi olduğunu söyledi ve "Bu konuyu, tanıdığım herkesten daha fazla çalıştım. Rüzgarı asla anlayamadım. Bilirsiniz, yel değirmenlerini çok iyi bilirim. Onlar gürültücüdür. Kuşları öldürürler. Kuş mezarlığı mı görmek istiyorsunuz? Bir gün bir yel değirmeninin altına gidin. Hayatınız boyunca gördüğünüz kuşlardan çok daha fazlasını göreceksiniz" dedi.

Trump'ın derdi: Rüzgar

"MİNİCİK BİR DÜNYAMIZ VAR"

Rüzgar türbinlerinin çoğunlukla Almanya ve Çin'de üretildiği söyleyen Trump, "Muazzam miktarda duman üretiyorlar. Gazlar atmosfere püskürtülüyor. Bir dünyamız olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu dünya evrenle kıyaslandığında minicik. Çok, çok muazzam miktarlarda duman ve diğer her şey. Karbon ayak izinden bahsediyorsunuz, dumanlar havaya püskürtülüyor, değil mi? Püskürtülüyor. Çin'de ya da Almanya'da olsun, sonuçta havaya gidiyor. Bu bizim havamız, onların havası, her şey, değil mi?" ifadelerini kullandı.

"RÜZGAR BAZEN ESER BAZEN ESMEZ"

Donald Trump daha önce de Michigan eyaletinde yaptığı bir mitingde yenilenebilir enerji karşıtlığını dile getirerek, "Ya enerjimizi rüzgardan alıyor olsaydık, bu yürümezdi, çünkü rüzgar bazen eser, bazen esmez ve bu da pek çok sorun çıkarır" demişti

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