Trump'tan Macron'a Almanca mesajı

Paris'te düzenlenen 1'inci Dünya Savaşı'nın yüzüncü yılı nedeniyle Fransa'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump için gezi biraz gergin geçti.

Trump özellikle ortak ordu ve güvenlik konularında anlaşmazlık yaşadığı liderlerle zirveye soğuk rüzgarlar katarken, ABD Başkanı ülkesine döndüğünde içindekileri resmen döktü.

ABD Başkanı Donald Trump Fransa'nın Nazi Almanyası tarafından işgal edilmesine atıfta bulunarak Macron'a, "ABD imdada yetişmeden önce Nazi işgali altında Almanca öğrenmeye başlıyordunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

Trump'ın bu sözleriyle Macron'a "biz olmasaydık işgalden kurtulamazdınız" mesajını verdi, Avrupa'nın bir numaralı önceliğinin NATO bütçesine katkıyı artırmak olması talebine "İstersen NATO için öde ya ödeme" restini çekti.

Yine Twitter'dan atışa geçen Trump "Emmanuel Macron Avrupa'nın ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için için kendi ordusunu kurmasını öneriyor" dedi.

"BİZ SİZİ KORUYURUZ, SİZ BİZİ KAZIKLIYORSUNUZ"

"Bana milliyetçi deyin" gibi bir talebi de bulunan Trump, Paris'te Macron'un milliyetçiliği 'vatanseverliğe ihanet' diye nitelediği konuşmasını da hoş karşılamadı.

Nitekim Paris'ten dönüşte şu paylaşımda bulundu:

"Fransa'da dünya liderleriyle görüşmelerimde epey şey başarıldı. Adil muamele görmeyen ABD'ye adil muamele edilmesini hem askeri hem ticari açıdan gündeme getirmek hiçbir zaman kolay olmuyor. Başka ülkelerin askeri açıdan korunmaları için büyük paralar, yüz milyarlarca dolar ödüyoruz…"