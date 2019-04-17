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Trump'tan Suudilere kıyak, Yemen tasarısına veto

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısını veto etti .

AA | 17.04.2019 - 04:36..
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla Senatoya gönderilen veto mektubunu, yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Trump, mektubunda veto gerekçesini, "Bu yasa tasarısı, benim anayasal otoritemi zayıflatmak için yapılan gereksiz ve tehlikeli bir girişimdir, Amerikan vatandaşlarının ve askeri personelinin hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Bu tasarı aynı zamanda Amerikan dış politikasına da zarar verebilir." ifadesiyle açıkladı.

ABD'nin Yemen'de bulunma gerekçesini, "Yemen El-Kaidesine karşı mücadele etmek" şeklinde izah eden Donald Trump, ABD'nin Yemen'deki düşmanlıkların bir tarafı olmadığını savundu.

Yemen'de Suudi öncülüğündeki koalisyon içerisinde veya onlarla birlikte farklı kademelerde görev yapan hiçbir Amerikan askerinin olmadığını ifade eden Trump, ABD'nin Suudi Arabistan'a destek vermesinin haklı gerekçeleri olduğunu iddia etti.

Trump'tan Suudilere kıyak, Yemen tasarısına veto

SUUDİ ARABİSTAN'A VERİLEN DESTEK

ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısı 4 Nisan'da Temsilciler Meclisinde 175'e karşı 247 oyla, Senatoda ise 13 Mart'ta 46'ya karşı 54 oyla kabul edilmişti.

Söz konusu tasarıda, El Kaide ile savaşanlar hariç, Yemen'deki savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm Amerikan askeri unsurlarının 30 gün içinde geri çekilmesi öngörülüyordu.

Görevi süresince ikinci kez veto hakkını kullanan Trump, daha önce de ABD-Meksika sınırına duvar örülmesini engelleyen yasa tasarısını veto etmişti.

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