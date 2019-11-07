TSK, Resulayn'da günde 5 bin sıcak ekmek dağıtıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) , Barış Pınarı Harekatı ile YPG/PKK'lı teröristlerden temizlediği Resulayn'da hayat normale dönüyor.

Teröristlerden temizlenen şehirde, sivil halkın ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışmalar yapan TSK, çeşitli gıda ve yardım malzemeleri dağıtıyor.

BÖLGE HALKI YARDIMLARDAN MEMNUN

Türkiye tarafından Resulayn’da oluşturulan mobil fırınlarda ekmek pişilerek, bölgedeki 5 bin sivil kişiye dağıtımı yapılıyor. Bölgedeki vatandaşlara çeşitli gıda ve yardım malzemeleri de dağıtılırken, kentte bulunan ve teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastanede yeniden onarılıp, eksikleri tamamlanarak faaliyete geçirildi. Bölge halkı sağlanan imkanlardan dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür etti.