TSK'nın yeni gücü HIZIR'ın ilk teslimatı tamamlandı

Türk savunma sanayi gücüne güç katmaya devam ediyor.

Havada, karada ve denizde yeni ürünler Türk Silahlı Kuvvetleri ile buluşturuluyor.

Bu kapsamda yeni bir ürün daha TSK envanterindeki yerini aldı.

HIZIR ARAÇLARI TESLİM EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının gerçekleştirdiği alım kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil HIZIR araçlarının teslimatı tamamlandı.

NATO standartlarına uygun geliştirilen yeni versiyon HIZIR, 3 kapılı yapısı ve 5 personel taşıma kapasitesiyle modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı. Araçların üzerlerindeki Türk savunma sanayisi ürünü sistemler, entegreli görev yapacak.

YÜKSEK MAYIN KORUMA SEVİYESİ

400 beygir motor gücüne sahip yeni nesil HIZIR, yüzde 70 dik meyil tırmanma kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı, yüksek manevra kabiliyeti ve kullanıcı dostu sürüş özellikleriyle dikkati çekiyor.

Katmerciler, proje kapsamında kalan teslimatların yıl sonuna kadar tamamlanacağını, araçların üretim faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

FARKLI GÖREVLERE UYARLANABİLİYOR

HIZIR'ın 360-350 beygirlik güçlü bir motora sahip olduğu belirtiliyor.

Ambulans, komuta-kontrol, KBRN aracı ve silah taşıyıcı gibi farklı görevlere kolayca uyarlanabilen modüler bir platform olarak öne çıkıyor.