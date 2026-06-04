TSK'ya yönelik yeni düzenlemeler Meclis yolunda

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısı güçlendiriliyor...

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, TSK'ya ilişkin düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinin çalışmalarında sona geldi.

DÜZENLEME MECLİS YOLUNDA

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifine göre, Askeralma Kanunu'nun "Askerlik Muafiyeti" başlıklı 42. maddesi kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulanlar, uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamının artırılması amacıyla çeşitli düzenlemelere gidilecek.

Daimi konuşlu bulundukları limanlar dışında yurt içi limanlarda konuşlanan denizaltı gemilerinde konaklama imkanı sağlanamayan hallerde personele konaklama gideri ödenecek.

TEK TEK GÖRÜŞÜLECEK

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders vereceklere ek ders ücreti uygulaması 2029-2030 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar uzatılacak.

Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri "askeri mahal" kapsamına dahil edilecek.

Ayrıca teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelere de gidilecek.