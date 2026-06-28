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Tuana Gülenay, Çin'deki turnuvada bronz madalya kazandı

Milli sporcu Tuana Gülenay, Çin'de düzenlenen Qingdao Grand Prix'sinde bronz madalyanın sahibi oldu.

AA AA
Tuana Gülenay, Çin'deki turnuvada bronz madalya kazandı
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Çin'de düzenlenen Qingdao Grand Prix'sinde heyecan yaşandı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre Qingdao kentindeki turnuvada kadınlar 78 kiloda müsabakalar yapıldı.

TUANA ÜÇÜNCÜ OLDU

Yarı finalde Japon rakibi Mizuki Sugimura'ya elenen Tuana Gülenay, bronz madalya maçında Büyük Britanyalı Emma Reid'i yenerek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

MİLLİLER İKİ MADALYA ALDI

Bu sonuçla Türkiye, turnuvayı 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 2 madalyayla tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)