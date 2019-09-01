Tuba Ünsal ve Demet Akalın'ın elbise polemiği

Geçtiğimiz gün Tuba Ünsal, bir markanın tanıtımı için fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

ÜNSAL'IN YORUM ALAN ELBİSESİ

Bu çekimde ise Ünsal'ın giydiği ve ünlü bir markaya ait elbise dikkatlerden kaçmadı. Takipçilerin yoğun bir şekilde yorum yaptığı elbise çeşitli yorumlar aldı.

"BAYAĞA ESKİ BİR SEZON"

Takipçilerden biri Ünsal'ın elbisesini sevmediğini, "4 TL bile vermem." diyerek belirtmesinin hemen ardından şarkıcı Demet Akalın da, “Zaten baya eski bir sezon anca 4 olmuştur.” şeklinde bir yorum yaptı.

ÜNSAL AKALIN'A CEVAP VERDİ

Bu yorumun hemen arkasından ise Ünsal sessizliğini bozdu. Ancak Akalın buna da sessiz kalmayarak polemiği bir üste taşıdı.