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Tuba Ünsal ve Demet Akalın'ın elbise polemiği

Oyuncu ve manken Tuba Ünsal'ın giydiği elbiseye yorum yazan bir takipçiye cevap veren Demet Akalın tepki topladı.

Haber Merkezi | 01.09.2019 - 17:12..
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Geçtiğimiz gün Tuba Ünsal, bir markanın tanıtımı için fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

ÜNSAL'IN YORUM ALAN ELBİSESİ

Bu çekimde ise Ünsal'ın giydiği ve ünlü bir markaya ait elbise dikkatlerden kaçmadı. Takipçilerin yoğun bir şekilde yorum yaptığı elbise çeşitli yorumlar aldı.

Tuba Ünsal ve Demet Akalın'ın elbise polemiği

"BAYAĞA ESKİ BİR SEZON"

Takipçilerden biri Ünsal'ın elbisesini sevmediğini, "4 TL bile vermem." diyerek belirtmesinin hemen ardından şarkıcı Demet Akalın da, “Zaten baya eski bir sezon anca 4 olmuştur.” şeklinde bir yorum yaptı.

Tuba Ünsal ve Demet Akalın'ın elbise polemiği

ÜNSAL AKALIN'A CEVAP VERDİ

Bu yorumun hemen arkasından ise Ünsal sessizliğini bozdu. Ancak Akalın buna da sessiz kalmayarak polemiği bir üste taşıdı.

Tuba Ünsal ve Demet Akalın'ın elbise polemiği

Tuba Ünsal ve Demet Akalın'ın elbise polemiği

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