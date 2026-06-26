Tuğçe Beder, Çin'deki turnuvada gümüş madalya kazandı

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Çin'de düzenlenen 2026 Qingdao Grand Prix'sinde heyecan yaşandı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre Qingdao kentindeki turnuvada, kadınlar 48 kiloda müsabakalar yapıldı.

TUĞÇE GÜMÜŞ MADALYA ALDI

Tuğçe Beder, finalde karşılaştığı Çinli rakibi Wenna Zhuang'a mağlup olarak gümüş madalya aldı.

Aynı kategoride mücadele eden milli sporcu Merve Azak ise 5. oldu.

Organizasyon, 28 Haziran'a kadar sürecek.