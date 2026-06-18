Tülay Hatimoğulları: Nafaka hakkının elimizden alınması kadın düşmanlığıdır

Boşanma mağdurları bu haberi bekliyordu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasına ilişkin hükmün iptali istemiyle yapılan başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti.

BAZI KESİMLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Öte yandan mahkemenin aldığı karar, bazı kesimlerin tepkisine neden oldu.

Birçok siyasi parti karara yönelik olumsuz açıklamalar yayınlarken bunlardan biri de DEM Parti oldu.

TÜLAY HATİMOĞULLARI'NDAN SERT TEPKİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İkinci Yüzyılda Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Hatimoğulları, mesajında süresiz nafakanın kaldırılmasına ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

"KADIN DÜŞMANLIĞIDIR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı, açıklamasında "Nafaka hakkının elimizden alınması kabul edilemez.

Bu bir kadın düşmanlığıdır." dedi.

"LGBT'LİLERİ HEDEF ALAN DÜZENLEMELER TOPLUMSAL EŞİTSİZLİĞİ BÜYÜTÜYOR"

Hatimoğulları, ayrıca mevcut yasaların LGBT’lileri de hedef aldığını iddia etti.

Bu konuda hükümeti hedef alan Hatimoğulları, "LGBT’lilerin varlığını hedef alan düzenlemeler, toplumsal eşitsizliği büyütüyor." ifadelerine yer verdi.

MEVCUT KANUNDA NAFAKA NASIL TANIMLANIYOR?

Türkiye'de farklı amaçlara hizmet eden birkaç nafaka türü bulunuyor.

Eş için ödenen nafaka, çocuk için yetişkin olana dek ödenen nafaka ve diğer aile bireyleri için talep edilen yardım nafakası bunlardan bazıları.

Boşanma davası sürerken, ekonomik olarak zayıf tarafın ve çocukların mağdur olmamasını sağlamak amacıyla geçici bir tedbir nafakası da uygulanabiliyor.

Bu nafaka türü, boşanma kesinleşince sona eriyor.

Eğer eş çalışmıyorsa, çocuğun bakımını üstleniyorsa ve geliri diğerinden ciddi ölçüde düşükse dava süresince tedbir nafakası uygulanıyor.

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