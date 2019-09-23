Tülin Şahin: Kocam bana çokiyi bakıyor

İlk bebeğini kucağına almak gün sayan Tülin Şahin, hamileliğinde 7 ayı geride bıraktı. Şahin, hamileliği ile ilgili merak edilenleri anlattı.

"BİRKAÇ İSİM BELLİ"

9-10 kilo aldığını söyleyen Şahin, "7 aylık hamileyim. Kızım olacak. Birkaç isim belli ama karar veremedik. Aşerme enteresan bir şekilde yok. Eşim bana çok iyi bakıyor sağ olsun. Klasik erik olayı olmadı. Şuana kadar 9-10 kilo aldım.

"UNUTKANLIK BAŞLADI"

Bulantılarım başlarda o kadar çok olmadı. 4. aydan itibaren başladı. Bende unutkanlık başladı. Çantamdaki rujun olmaması çok önemsiz, anahtar önemli. 5-6 tane anahtar yaptırdım." diye konuştu.