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Tülin Şahin: Leyla'nın 40'ı çıktı

Yeni anne olan Tülin Şahin, sosyal medya hesabından kendi doğum günü için özel bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 12:28..
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Manken Tülin Şahin, geçtiğimiz nisan ayında Portekizli Pedro de Noronha ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri kasım ayında dünyaya geldi. Tülin Şahin kızına Siena Leyla adını verdi.

Leyla'nın 40'ı çıktı. Tülin Şahin kızı ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"BUGÜN İKİMİZ İÇİN DE ÖZEL"

Şahin, kızına sarıldığı fotoğrafın altına "Günaydın anne! Doğum günün kutlu olsun... Bugün ikimiz için de özel... Onun bugün 40’ı çıktı. Ben bugün 40 oldum!" notunu düştü.

Tülin Şahin: Leyla'nın 40'ı çıktı

Tülin Şahin ilk aile fotoğrafını da "Anne ben kameraya bakmayacağım" notuyla yayınlamıştı.

Tülin Şahin: Leyla'nın 40'ı çıktı

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