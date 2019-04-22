Tunceli'de anne ve oğlu bıçaklandı

Tunceli'nin Kaledibi Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen nedenle Taş ailesinin evine girdi. İddiaya göre kişi ya da kişiler, evde bulunan 61 yaşındaki Gülsüm Taş ile oğlu 30 yaşındaki Cafer Taş'a bıçakla saldırıp kaçtı.

GÜRÜLTÜLERİ DUYAN KOMŞULAR EKİPLERİ ARADI

Evden gelen gürültüler ve bağırışmalar nedeniyle komşularının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin geldiği ve ilk müdahalelerini yaptığı Gülsüm ile Cafer Taş, Pertek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan anne ve oğlu, hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Elazığ Fırat Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

HIRSIZLIK AMACIYLA GELME İHTİMALLERİ DE BULUNUYOR

Ameliyata alınan Gülsüm Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Oğlu Cafer Taş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Taş ailesinin evinde inceleme yapan polisler, saldırıyı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganların eve hırsızlık amacıyla girmiş olabileceği de araştırılıyor.