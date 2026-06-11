Tunceli’de haziran ortasında karla mücadele
Pülümür ilçesinin yüksek rakımlarında haziran ayında olunmasına rağmen karla mücadele sürüyor. Ekiplerin yolun en kısa sürede tamamen ulaşıma uygun hale getirilmesi için çalışmaları hızlandırdı.
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Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Kayırlar köyü Yolcular yaylası yolunda ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Haziran ayına girilmesine rağmen yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdüren kar, ulaşım çalışmalarını zaman zaman zorlaştırdı.
ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
Zorlu arazi koşullarına rağmen sahada görev yapan ekipler, Yolcular yaylası yolunun ulaşıma açılması ve vatandaşların güvenli ulaşımının sağlanması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
YOL GÜZERGAHINDAKİ ENGELLER KALDIRILDI
Kar örtüsünün yer yer yoğun şekilde bulunduğu bölgelerde iş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında yol güzergahındaki engeller kaldırıldı.
Haziran ayında karla mücadele görüntülerinin yaşandığı bölgede, ekipler yolun en kısa sürede tamamen ulaşıma uygun hale getirilmesi için çalışmalarını hızlandırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)