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Tunceli'de ilkbahar güzelliği

Aksu Deresi, ilkbahar mevsiminde oluşan doğal güzellikleriyle ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor

AA | 04.05.2019 - 11:50..
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Tunceli'de bulunan Aksu Deresi, havaların ısınmasına bağlı karların erimesi ve yağmurun ardından yeniden coşkuyla akmaya başladı.

DOĞAL GÜZELLİK

Meşe ormanları, küçük ırmaklar, yemyeşil düzlüklerde açan çiçekler ve mağaralar ile doğa sporlarına uygun olan yöre ve Aksu Deresi, bozulmamış doğası ve dokusuyla eşsiz güzellikler sunuyor.

Tunceli'de ilkbahar güzelliği

VATANDAŞLAR FIRSATA ÇEVİRDİ

Bölgede bu güzelliklerden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise dere yatağını günübirlik ziyaret ederek, hem piknik yapıyor hem de bisiklet sürerek keyifli vakit geçiriyor.

Tunceli'de ilkbahar güzelliği

Tunceli'de ilkbahar güzelliği

Tunceli'de ilkbahar güzelliği

Tunceli'de ilkbahar güzelliği

Tunceli'de ilkbahar güzelliği

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