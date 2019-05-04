Tunceli'de ilkbahar güzelliği

Tunceli'de bulunan Aksu Deresi, havaların ısınmasına bağlı karların erimesi ve yağmurun ardından yeniden coşkuyla akmaya başladı.

DOĞAL GÜZELLİK

Meşe ormanları, küçük ırmaklar, yemyeşil düzlüklerde açan çiçekler ve mağaralar ile doğa sporlarına uygun olan yöre ve Aksu Deresi, bozulmamış doğası ve dokusuyla eşsiz güzellikler sunuyor.

VATANDAŞLAR FIRSATA ÇEVİRDİ

Bölgede bu güzelliklerden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise dere yatağını günübirlik ziyaret ederek, hem piknik yapıyor hem de bisiklet sürerek keyifli vakit geçiriyor.