Tunceli'de kar 250 köy yolu kapattı

Tunceli genelinde aralıksız süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oluyor.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

250 köy yolu kar yağışı nedeniyle kapandı. Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma sağlanması İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Öte yandan Tunceli-Erzincan karayolundaki Cankurtaran mevkisinde dün gece saatlerinde etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Yolda kalan araçlar karayolları ekiplerinin çalışması sonucu gece geç saatlerde kurtarıldı.









