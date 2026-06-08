Tunceli'de kaybolan alzheimer hastası kadın dere yatağında bulundu
Çemişgezek ilçesine bağlı Gülbahçe köyünde kaybolan Alzheimer hastası Görsen Özcan, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde jandarmadan takdir toplayan çalışma...
Gülbahçe köyünde kaybolan Alzheimer hastası Görsen Özcan için başlatılan arama çalışmaları sevindirici haberle sonuçlandı.
Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Alzheimer hastası Görsen Özcan’ın kaybolduğunun bildirilmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
1 KİLOMETE UZAKTA BULUNDU
Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Özcan’ın izine köyün yaklaşık 1 kilometre uzağında rastlandı.
Ekipler tarafından yapılan detaylı arama sonucunda Görsen Özcan, yaklaşık 200 metre aşağıdaki dere yatağında bulundu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Çemişgezek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde bulunan Özcan’ın sağlık durumunun hastanede yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.