Tunceli'de kurtların dağ keçisine saldırısı görüntülendi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yer alan Mercan Vadisi, zengin yaban hayatıyla dikkat çekiyor. Dağlık ve ormanlık yapısı nedeniyle birçok yaban hayvanına yaşam alanı sunan bölgede, bu kez yırtıcı ve av arasındaki mücadele kameralara yansıdı.

Doğal yaşamın en sert sahnelerinden biri olan olay, drone ile havadan görüntülenerek kayıt altına alındı.

KOVALAMACA KAYALIKLARDA BAŞLADI

Görüntülerde, iki kurdun çengel boynuzlu dağ keçisini sürüden ayırdığı ve uzun süre kayalık arazide kovaladığı anlar yer aldı. Zorlu arazi şartlarında yaşanan kovalamacada keçinin kaçış çabaları dikkat çekti.

Kurtların, keçiyi defalarca bacağından yakalayarak yaraladığı ve hayvanı giderek zayıflattığı görüntülere yansıdı.

DÜZLÜKTE SON SALDIRI

Kovalamacanın ardından dağ keçisinin açık alanda yakalandığı ve burada tamamen etkisiz hale getirildiği görüldü. Bir kurdun saldırıyı sürdürdüğü sırada kısa süre sonra ikinci bir kurdun da bölgeye gelerek müdahaleye katıldığı tespit edildi.

AVCILIK DAVRANIŞI DRONE'LA KAYIT ALTINDA

Olayın son bölümünde, iki kurdun birlikte hareket ederek dağ keçisini kaya oyuklarına doğru sürüklediği anlar görüntülere yansıdı. Drone kayıtları, Mercan Vadisi’ndeki doğal yaşam döngüsünün vahşi ve gerçek yüzünü ortaya koydu.