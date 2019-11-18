Turabi Çamkıran: Günlük 30 lira harcıyorum

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor' yarışması ile adını duyuran Turabi Çamkıran, konuk olduğu magazin programında samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Çamkıran'ın açıklamaları:

"750 BİN DOLAR KAZANDIM"

"İkinci kez katıldığım 'The Challenge' yarışmadan ayrıldığım için pişman değilim. İlkinde birinci olmuştum, 750 bin dolar kazandım o parayı aldım.

O para ile Mersin’de güzel bir ev aldım anneme. Ben pek para işlerine karışmıyorum, sürekli iş yapıyorum ben. Para ailemde onlarda bir şekilde değerlendiriyorlardır.

"PARAYI SEÇMEM"

Ben paradan çok başarı ile ilgileniyorum. Hele yurt dışında kendi ülkemi temsil ediyorum bana sorsalardı 1 milyon dolar mı birincilik mi ben birinciliği tercih ederim.

"AMERİKA BİLE BENİ TANIYOR"

Mesela Amerika’da bile artık beni tanıyorlar. Arkadaşımla Los Angeles’ta koşuya çıktım. Yanımızdan geçen herkes ‘hey Turbo’ deyip selam veriyor. Ben orada Turabi ismimi kullanmadım söylenişi ve yazılışı zor olduğu için Turbo olarak biliyorlar beni orada.

"48 SAAT YARIŞTIK"

Yarışma gerçekten çok zor. Finalde çok zorlandım. 33 sezon yayınlanan bir program adamlar beklemiş beklemiş ‘en zor sezon finali bu sene yapalım’ demişler o da bana denk geldi. 48 saat boyunca durmadan yarıştık finalde.





Yanımda hiç para taşımam kardeşim taşır o da hep yanımdadır. Bana diyorlar ‘parayı buldun hayatın değişti’ benim hayatım hiç değişmedi ki ben yine aynıyım hayatım da aynı. Ben sadece yemeğe para harcıyorum. Benim hayattaki tek amacım bir yere yemeğe gittiğimde menünün sağ tarafına değil de sol tarafına odaklanayımdı. Sağ tarafta fiyatlar vardır, sol taraf da isteyeceğin yemekler ben şu an yemek kısmına odaklanabiliyorum. Bir de ailemi kimseye muhtaç etmemek onu da başardım çok şükür.

"PARAM YETMEZDİ"

Önceden bir yere gittiğimizde ilk fiyatlara bakardım, param yetmiyorsa kalkardım oradan. Şimdi böyle bir sorun yok çok şükür.

"KADINA ŞİDDET UYGULATMAM"

Benim yarışmayı ikinci sezonda bırakma sebebim zorba insanları sevmiyorum. İnsanlar ‘Turabi kavga ediyor’ diyorlar. Ben kavga ediyorum da insanlar bana dokunmadığı sürece ya da haklı olmadığım sürece kimseye karışmam. Ben bir insana nasıl karışırım ‘güçsüz birini eziyorsan, bir kadına şiddet gösteriyorsan’ ben buna karışırım.

"IRKÇILIĞA GELEMEM"

Orada kadına şiddet vardı, renklerinden dolayı insanlara ırkçılık vardı. Ben de bu duruma dayanamadım. Serbesti bu durum. İnsanlarda da şey vardı ‘bana dokunmuyorlar, ben karışmıyorum. İşin ucunda 1 milyon dolar var’ diye düşünüyorlardı.

"HASTANELİK EDECEKTİM"

Ben bir dövdüm, iki dövdüm baktım olmuyor. En sonunda yapımcı ile konuştum ‘ben eve dönmek istemiyorum eğer eve gitmezsem o kişi hastaneye gider siz de bu durumda programı çekemezsiniz’ dedim. Onlar da anlayışla karşıladılar.

"KURUMLARA PARA VERMEM"

Artık önüne gelen para için geliyor. Paranın şu yönü kötü; eskiden arkadaşlarım 'nasılsın' diye sorardı, şimdi sordukları para. Tanımadığım akrabalarım çıkıyor. Kurumlara para vermeyi sevmiyorum. Gördüğüm kişiye yardım ederim ve gördüğüm kişi bunu bilmeyecek. Şov yapmaya gerek yok.

"ANNEM AYLIK 3 BİN TL VERİYOR"

Anneme iki ev, bir yazlık ve araba aldık. Kardeşime güzel bir araba aldık. Kendime de bir ev aldım. Paraları ne yaptılar bilmiyorum, belki de bitmiştir. Ben günlük yemeğe 30 TL harcıyorum aylık 3 bin TL'yi geçmiyor. Param bitince annem 'Ayın birini bekleyeceksin’ diyor. Yarışmalardan 10 milyon TL kazanmışımdır herhalde."