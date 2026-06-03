Turgut Koç'un Kurultay soruşturması ifadesi: Recep Gürkan adaylık sözü için Özgür Özel'i destekledi

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş insanı Turgut Koç, CHP 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında ifade verdi.

CHP milletvekili Veli Ağbaba'ya yakın bir isim olduğu belirtilen Turgut Koç, ifadesinde Kurultay süreciyle ilgili iddialarda bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL İÇİN GİRİŞİMLERİM OLDU"

Koç, ifadesinde şunları söyledi:

"Tarafıma sorulan soruyu anladım. Halen tutuklu bulunduğum dosyada Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci olağan kurultayıyla ilgili bildiklerime ifademde yer vermiştim. Benim Cumhuriyet Halk Partisi’nde resmi bir sıfatım yoktur. Sadece parti üyesiyim.

Ancak parti yönetiminden birçok insanı tanıyorum. Kurultayın yapıldığı gün Ankara’da bulunuyordum. Parti yöneticililerinin büyük bir kısmının konakladığı Mariott Otel'de konakladım. Otel ücretimi kendi kredi kartımla ödedim.

Her ne kadar delege olmasam da kurultayda Özgür Özel’i destekledim. Bu kapsamda benim de bazı girişimlerim oldu.

RECEP GÜRKAN'A YENİDEN ADAYLIK SÖZÜ VERİLDİ

O dönem Edirne Belediye Başkanı olan Recep Gürkan ile irtibat sağladım, Özgür Özel’i desteklemesini istedim. Arkadaşım Nadir, Ekrem İmamoğlu’nu arayarak Recep Gürkan’ın, Özgür Özel’e destek vereceğini söyledi. Bunun karşılığında gerek Ekrem İmamoğlu gerekse de Özgür Özel’den sonraki seçimlerde Edirne Belediye Başkan Adayı olacağının sözünü aldı.

Görüşme Nadir Ataman’ın telefonundan yapıldı. Ekrem İmamoğlu’yla görüşen Nadir Ataman’dır. Görüşme yapıldığında Nadir Ataman ve Recep Gürkan ile birlikteydim. Kurultaydan yaklaşık bir hafta kadar önce bu görüşme gerçekleştirildi.

Baz bilgilerine bakıldığında üçümüzün bir arada olduğu ve Nadir’in, Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü tespit edilebilir. Hatta Recep Gürkan, Özgür Özel’e oy verdiğine ilişkin bulunduğu locadan fotoğraf çekti. Bu fotoğrafları hem bana gösterdi hem de mesaj olarak gönderdi.

"DELEGEYE 10 BİN TL VERDİM"

Kurultayın yapıldığı gün şu an hatırlamadığım bir kişinin aracılığıyla Etimesgut delegeleriyle tanıştım. Bu kişilerden Özgür Özel’e oy vermelerini istedim. Benden 20 bin lira para isteyen oldu, hesabımdan bu kişiye 10 bin lira gönderdim. Bu iki delege Özgür Özel’e destek verdi. Bu Etimesgut delegelerinin adı Özkan Deniz ve İbrahim Şahin’dir.

"YALOVA ADAYLIĞI DESTEK KARŞILIĞI VERİLDİ"

Kurultaydan iki gün önce Ankara’da bulunan seçim koordinasyon merkezinde şu an Yalova, Bolu ve Sakarya il başkanı olan kişiler o dönem delegeydiler. Bu kişiler yanıma geldiler kendileriyle görüştüm.

Sonrasında Özgür Özel ile görüşmelerini sağladım. Üçü o dönem Yalova İl Başkanı olan Mehmet Gürel’in, Yalova Belediye Başkan Adayı gösterilmesi için talepte bulundular. Sonraki yerel seçimlerde Mehmet Gürel aday gösterildi ve belediye başkanı oldu. Yerine ise yanıma gelen ve delege olan İbrahim Erdem Doğancı il başkanı olarak atandı.

"NE VADEDİLDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Kurultaydan yaklaşık bir hafta-10 gün kadar önce Gebze CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ı İBB dijital iletişim merkezinde Ekrem İmamoğlu ile görüştürdüm. Ekrem İmamoğlu ile Gökhan Orhan özel bir görüşme yaptılar. Görüşmede ben yer almadım ancak üçümüzün baz bilgilerine bakıldığı takdirde iletişim çadırında olduğumuz görülecektir. Ekrem İmamoğlu ile görüşmeyi Onursal Adıgüzel organize etti. Gökhan Orhan’a ne vadedildiğini bilmiyorum.

"DELEGELER İLE KALENDER TEMAS SAĞLADI"

Özgür Özel’in Kahramanmaraş ziyaretinde yanında bulunuyordum. Şu an tutuklu olan Kalender Özdemir de vardı. Kendisi Kahramanmaraşlıdır, delegeler ile temas sağlayan kişi Kalender’di. Kurultay döneminde Gaziantep İl Başkanı olan Reis Reisoğlu, Veli Ağbaba ile yakındır. Kurultayda Özgür Özel’i desteklediler. Kendilerine ne vadedildiğini bilmiyorum.

RIZA AKPOLAT'IN ADAMI

Kurultay salonunda yaşanan diğer olaylara ilişkin tanıklığım olmadı. Bazı iddiaları basından duydum. İlker Uluer’i ismen biliyorum, kendisi ile tanışıklığım yoktur. Ancak Rıza Akpolat’ın kurultay sürecindeki en etkili adamı İlker Uluer’di. Bu kişi üzerinden delegelerle temas sağlandığını duydum.

"GAFFAR ÇİÇEK'İ AĞBABA'NIN ŞOFÖRÜ OLARAK TANIRIM"

Gaffar Çiçek’i, Veli Ağbaba’nın danışmanı ve şoförü olması sebebiyle biliyorum. Genelde Malatya’da bulunur ancak zaman zaman Ankara, İstanbul ve İzmir’e giderdi. Eşinin Malatya kurultay delegesi olduğunu biliyorum.

Umut Sapan ve Mehmet Ayıp Demirbüken isimli kişilerle kurultay günü akşamı tanıştım. Kendilerinden Özgür Özel’e oy vermelerini istedim. Bu kişileri bana kim yönlendirdi hatırlamıyorum ancak bu kişilerden birinin İlker Uluer ile irtibatını sağladım. Kendilerine ne vadedildiğini ve verildiğini bilmiyorum.

"AKTİF ROL ALDI"

Baki Aydöner’i tanıyorum ancak samimiyetim yoktur. Ekrem İmamoğlu’na yakın biridir. Kurultay sürecinde aktif rol aldı. Süreçte yaşananları bildiğini düşünüyorum. Mertcan Aslan’ın, Baki Aydöner ile yakın olduğunu biliyorum. Kurultay sürecinde en aktif rol alan kişilerden biri de Rıza Akpolat ile Özgür Çelik’tir. Bu kişiler adına hareket eden İlker Uluer’dir.

Emre Doğan, hem Çankaya hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis üyesidir. Aynı zamanda büyükşehir belediye başkan vekilidir. Süleyman Ekinci’yi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Yapı’nın genel müdürü olarak biliyorum.

"RESMİ GÖREVİM YOKTU"

Kurultay sürecinde resmi bir görevim yoktu. Ancak yaptığım görüşmelerden Veli Ağbaba ve Özgür Özel’in bilgisi vardı.

Kurultay sürecinde temas sağladığım başka delege yoktur. Bildiklerimi samimiyetle paylaştım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim."