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Turizm öğrencilerine okul olacak otel sayısı artıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, turizm meslek lisesi öğrencilerinin eğitimlerini sürdüreceği 3 partner otelle daha protokol imzalandı.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 13:46..
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, turizm sektörünün ihtiyacı olan nitelikli elemanları yetiştirmek amacıyla 25 Eylül 2018'de imza koyduğu iş birliği protokolüyle öğrencilere turistik işletmelerde gerçek hizmet ve üretim ortamında eğitim alma imkanı sağlandı.

ÖĞRENCİLERE UYGULAMALI EĞİTİM

Buna göre, konaklama ve seyahat, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri alanlarında öğrenim gören öğrenciler, nisan-ekim ayları arasında anlaşmalı partner otellerde uygulamalı eğitim alacak.

Turizm öğrencilerine okul olacak otel sayısı artıyor

PROTOKOL İMZALANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, projeyi hayata geçirmek için turizm meslek liselerine partner olacak otellerle protokol imzalanmaya devam ediyor.

Ekim ayında 2 otelle başlatılan uygulama kapsamında önceki haftalarda Antalya'daki 3 otelle daha protokol yapıldı.

Turizm öğrencilerine okul olacak otel sayısı artıyor

HEDEF ÖĞRENCİLER İÇİN 20 OTEL

Otellerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin kalacağı lojmanlardan eğitim verilecek salonlara kadar belli kriterlere sahip olması gerekiyor. Partner otel sayısının ilk etapta 20'ye ulaştırılması öngörülüyor.

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