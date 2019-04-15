Turizmcilerden 9 günlük tatil çağrısı

Marmarisli turizmci ve esnaf, 3- 6 Haziran tarihleri arasındaki 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması için hükümete çağrıda bulundu.

Rezervasyon yaptıracak olan vatandaşları ise dolandırılmamaları konusunda uyardı.

TURİZMCİLERDEN 3 GÜNLÜK TATİL 9 GÜN OLSUN ÇAĞRISI

Bayram tatilinin, arife günü 3 Haziran'dan başlayıp 6 Haziran Perşembe günü son bulduğu cuma ve hafta sonu içine katılarak 9 güne çıkarılmasının, turizmde hareketlilik getirebileceği belirtildi. TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Marmaris'in bu yıl büyük talep gördüğünü vurgulayarak;

''Mayıs ayında mübarek ayımıza giriyoruz ve ardından Ramazan Bayramı. Güney Ege Bölgesi ve Marmaris, bu yıl yabancı turistlerden oldukça ciddi talep görmektedir. Turizm sezonunun güzel ve hareketli geçeceğini umut ediyoruz.

İç pazarda hareketliliğimiz henüz başlamadı ve bunun başlaması için girişimlerimiz mevcut. 3-6 Haziran arası Ramazan Bayramı tatili uzatılarak 9 güne çıkartılmalıdır. 45 gün önceden iktidara çağrıda bulunmak istiyoruz. Sıkışıklık yaşanmaması ve turizme ekonomik katkı sağlanması için tatil günlerinin uzatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda taleplerimizi yetkili makamlara ilettik. Bakanlar Kurulu ile görüşülerek Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması bir an önce karara bağlanmalıdır. '' dedi.

BİR AN ÖNCE KARARA BAĞLANSIN

Su sporları eğitmeni Nimer Narma, tatilin uzatılmasının turizmin yüzünü güldüreceğini belirterek "Kısa tatillerde vatandaşımızda bir yere gitmeye değmeyeceği düşüncesi oluşuyor. Ekonominin canlanması için bayramlarda uzun süreli tatiller olmalı. Umarım bir an önce karara bağlanır." dedi.

Hükümet yetkililerine çağrı yapan turizmciler, bir an önce Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanmasını istiyor.