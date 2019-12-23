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Türk denizaltı Piri Reis, Yunanları korkuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla dün suya indirilen yerli ve milli üretim denizaltı Piri Reis, Yunan medyası tarafından yakından takip ediliyor.

Haber Merkezi | 23.12.2019 - 10:08..
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Türkiye, 2027 yılına kadar 6 adet yerli ve milli denizaltıyı suyla buluşturacak.

Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk savunma sanayisinin yeni üyesi olan Piri Reis’in inşası devam ederken, dün gerçekleştirilen törende denizaltının suyla ilk teması gerçekleştirildi.

Türk savunma sanayinin her alanda hızla yükselişi, özellikle Türkiye’yle her alanda rekabet halinde olmaya çalışan Yunanistan tarafından yakından takip ediliyor.

YUNANLARIN "TÜRKLER BİZDEN KORKSUN" TELAŞI

Piri Reis’in suya indirilme töreninin ardından birçok Yunan sitesi, ülkelerindeki denizaltı filosunun propagandasını yapma telaşına girdi.

Enikos isimli haber sitesi, yaptığı bir paylaşımda “Yunan denizaltıları Türklerin Ege’deki kabusu oldu” başlığını attı.

Türk denizaltı Piri Reis, Yunanları korkuttu

Türkiye’nin Yunanistan’la başedebilmek için denzialtı inşası yapma ihtiyacı duyduğunu iddia eden yazıda, Türk yerli denizaltılarının denizlerle buluşmayacağı da söylendi.

2027’ye kadar Ege’ye indirilecek Türk denizaltılarından gözü korkan Yunan medyası, bir tehdit edilme halinde birçok helikopterle de hava desteği sağlanacağını söyledi. (Kaynak: Ensonhaber)

Piri Reis ve Türk yerli denizaltı filosunun Yunan medyasında yarattığı bu korku, Türk savunma sanayinin doğru yönde ilerlediğini bir kez daha kanıtladı.

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