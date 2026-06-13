Türk Hava Yolları, Anna Lazareva'yı renklerine bağladı
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, son olarak Zerenspor'da oynayan 29 yaşındaki oyuncu Anna Lazareva'yı kadrosuna kattı.
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Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı transfer ettiğini duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandı.
ZERENSPOR'DA OYNAMIŞTI
Lazareva, geçen sezonu Sultanlar Ligi takımlarından Zerenspor'da geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)