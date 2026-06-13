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Türk Hava Yolları, Anna Lazareva'yı renklerine bağladı

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, son olarak Zerenspor'da oynayan 29 yaşındaki oyuncu Anna Lazareva'yı kadrosuna kattı.

AA AA
Türk Hava Yolları, Anna Lazareva'yı renklerine bağladı
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Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı transfer ettiğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandı.

ZERENSPOR'DA OYNAMIŞTI

Lazareva, geçen sezonu Sultanlar Ligi takımlarından Zerenspor'da geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)