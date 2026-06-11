Türk Hava Yolları, Sıla Çalışkan'ı transfer etti

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Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları sürüyor.

Türk Hava Yolları, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 29 yaşındaki pasör Sıla Çalışkan'ı kadrosuna kattı.

"YENİDEN ARAMIZDA GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Voleybol A Takımı'mız, 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında milli pasör Sıla Çalışkan ile anlaşmaya varmıştır. Sıla Çalışkan'ı yeniden aramızda görmekten mutluluk duyuyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.