Türk-İş'ten 2020 için asgari ücret teklifi

CHP heyetinin, Türk-İş'i ziyareti bugün gerçekleşti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, görüşme sonrası önemli bir açıklama gerçekleştirdi.

Atalay, Türk-İş'in 2020 yılı için asgari ücret teklifini değerlendirdi.

"2 BİN 578 LİRANIN ALTINDA OLMAYACAK"

Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklamada, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetimizin altında olmayacak." diye konuştu. Ancak Atalay, nihai rakamı DİSK ve HAK-İŞ ile görüştükten sonra belirleyeceklerini de vurguladı.

TOPLANTI 2 ARALIK'TA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 2 Aralık tarihinde yapacak. Taraflar bu toplantıda, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin miktarını belirleyecek.