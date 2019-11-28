Türk-İş'ten 2020 için asgari ücret teklifi

CHP heyetinin, Türk-İş'i ziyareti bugün gerçekleşti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, görüşme sonrası önemli bir açıklama gerçekleştirdi.
Atalay, Türk-İş'in 2020 yılı için asgari ücret teklifini değerlendirdi.
"2 BİN 578 LİRANIN ALTINDA OLMAYACAK"
Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklamada, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetimizin altında olmayacak." diye konuştu. Ancak Atalay, nihai rakamı DİSK ve HAK-İŞ ile görüştükten sonra belirleyeceklerini de vurguladı.
TOPLANTI 2 ARALIK'TA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 2 Aralık tarihinde yapacak. Taraflar bu toplantıda, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin miktarını belirleyecek.