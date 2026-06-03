TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan enflasyon farkı talebi: Kayıplar karşılanmalı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kayıt dışı çalışan işçilerin sosyal güvenlikten yoksun olduğu, staj ve çıraklık mağdurlarının çözüm beklendiğini ve taşeron çalışma sisteminin güvenceden yoksun olduğunu dile getirdi.

Ergün Atalay, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO), İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda genel kurula Türkiye'deki çalışanları temsilen hitap etti.

"DÜNYA ÇOK ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Bu yılki genel kurulda çalışma hayatının sorunlarının yanında vicdanı, adalet duygusunu, barışı ve insanlığın ortak geleceğini de konuşacaklarını dile getiren Atalay, dünyanın son derece zorlu bir dönemden geçmekte olduğunu belirtti.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM BERABERİNDE CİDDİ GÜVENCESİZLİK SORUNLARINI DA GETİRİYOR"

Bu yıl konferansın gündeminde yer alan sosyal diyalog, platform ekonomisi ve eşitlik konuları çalışma hayatının geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Atalay, "Dijital dönüşüm beraberinde ciddi güvencesizlik sorunlarını da getirmektedir. Bizim için esas olan, geçici ve güvencesiz çalışma modellerinin sona ermesidir. Güvenceli, sürekli ve insan onuruna yakışır işlerin yaygınlaşmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"ENFLASYON KARŞISINDAKİ KAYIPLARI TELAFİ EDİLMELİ"

Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin derinleştiğini, emeğin milli gelirden aldığı payın gerilediğini vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Savaşlar ve ekonomik krizler nedeniyle tüm dünya, yüksek enflasyonla karşı karşıyadır. Benim ülkemde de emekçiler, yüksek vergiler ve enflasyondan kaynaklanan geçim zorluğunu ağır şekilde yaşamaktadır. Alım gücünü düşüren enflasyon, temel sorunların başında gelmektedir. İşçiler, memurlar, emekliler ve asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin enflasyon karşısındaki kayıpları telafi edilmelidir. Kayıt dışı çalışma hala milyonlarca işçiyi sosyal güvenlikten ve sendikal haklardan mahrum bırakmaktadır.

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI ÇALIŞMA HAYATININ AĞIR SORUNLARI ARASINDA YER ALIYOR

Staj ve çıraklık mağdurlarının yaşadığı sorunlar hala çözüm beklemektedir. Taşeron çalışma sistemi çalışanların iş güvencesini ve sendikalaşma hakkını zayıflatmaya devam etmektedir. Uzun çalışma saatleri, iş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma hayatının ağır sorunları arasında yer almaktadır. Bazı iş yerlerinde çalışanların sendikal örgütlenme nedeniyle baskıyla karşılaşması ve işten çıkarılma kaygısı yaşaması önemli sorunlardan biri olmayı sürdürmektedir."

GELİR ADALETİNİN SAĞLANMADIĞI BİR YERDE TOPLUMSAL BARIŞTAN SÖZ EDİLEMEZ

Sendikal hakların etkin biçimde korunmasının demokratik çalışma hayatının temel şartı olduğunu vurgulayan Atalay, "Grev hakkı da dahil olmak üzere kamu çalışanlarının sendikal hakları ve 4688 sayılı Kanun ILO Sözleşmeleri ile uyumlu hale getirilmeli, toplu sözleşmelerini adil bir şekilde yapabilmelerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Biz biliyoruz ki emeğin korunmadığı, gelir adaletinin sağlanmadığı ve sosyal devletin güçlendirilmediği bir yerde ne toplumsal barıştan ne de sürdürülebilir kalkınmadan söz edilebilir." dedi.

"BUGÜN HAREKETE GEÇMEYECEKSEK, NE ZAMAN GEÇECEĞİZ?"

Atalay, uluslararası hukuk ve dayanışmanın her zamankinden daha önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnsanlığın ortak geleceği için barışı, adaleti ve dayanışmayı büyütmek zorundayız. Bugün savaşlara, krizlere ve adaletsizliklere karşı sesimizi yükseltme günüdür. İran'da ölen 168 kız çocuğunun yarım kalan yaşamları, insanlığın ortak vicdanında silinmeyecek bir yara olarak kalacaktır. Ukrayna, Filistin, Lübnan, İran ve tüm Orta Doğu'da kadınların, çocukların ve sivillerin bombalarla hayattan koparıldığı, annelerin evlatlarını toprağa verdiği insanlık dramı karşısında harekete geçmek zorundayız. Bugün harekete geçmeyeceksek, ne zaman geçeceğiz?"