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Türk öğrenciler dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyacak

Lise öğrencisi 7 genç, ABD ve İngiltere'nin önemli üniversitelerinden burs alarak üniversite eğitimi için önemli adımlar attı.

DHA | 25.12.2019 - 11:21..
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NASA'da çalışmak isteyenlerden tutun da nanoteknoloji alanında kendisini geliştirmek isteyenlere kadar birçok farklı alana ilgi duyan lise öğrencileri, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ile bir araya geldi.

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nin öğrencileri olan gençlere tavsiyeler veren Yücel, başarı dileklerini de ileterek, “Biz gençlerimize fırsat verdiğimizde neler olduğunu gördük. Yeter ki bizler sizin önünüzü açabilelim. Yeter ki sizin arzularınızı yerine getirmeye çalışalım. Şu anda Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nin dünya çapında bir okul olduğunu ispatladınız.” dedi.

“HAYALLERİM YERİN ÇOK ÜSTÜNDEYDİ”

ABD'deki Northwestern University'e kabul edilen 17 yaşındaki Ekin Şenvardarlı, küçük yaşlarından beri uzay ile ilgili olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Benim küçükken uzaya ilgim vardı ve sonrasında fark ettim ki, malzeme bilimi bana hem uzaya hem de insan hücresinin içine kadar geniş bir olanak sağlıyordu. Aileme malzeme bilimi okumak istiyorum dedim, ancak çevremden biraz metalurji ve maden ile karıştırıldı. Ama benim hayallerim yerin altında madende değil yerin çok daha üzerindeydi. En çok istediğim okul da Northwestern'di. Northwestern hem dünya sıralamasında ilk 20'de yer alıyor hem de benim istediğim alanda dünya 1'incisi. Başvurduktan 1 ay sonra da kabul edildiğimi öğrendim ve şimdi tam burslu olarak orada okuyacağım."

Türk öğrenciler dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyacak

“KIZLARIN DA YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İSTEDİM”

Kabul edilme sürecinde birçok soru sorulduğunu da belirten Şenvardarlı, "Ben şanslıydım benim çok güzel ve dünyanın en başarılı takımlarından biri olan robotik takımında bulunma şansım oldu. Bu süre içinde de 8 bin takım arasından sadece 3 takıma verilen bir ödülü 2 kere kazanma fırsatım oldu. Bunun da etkisi kabul edilmemde çok fazla oldu ama süreç boyunca yaptığımız etkinlikler sayesinde benim başarım olduğu kadar okulumun da öğretmenlerimin de başarısı. Bugün de pembe giyindim çünkü kızların da yapabileceğini göstermek istedim."

“HEDEFİM NASA’YA GİRMEK”

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Berkin Binbaş da burslu olarak, ABD'nin ve dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology'e (MIT) yüzde 100 burslu olarak kabul edildi. NASA'da çalışmak istediğini söyleyen Binbaş, "Uzay mühendisliği için başvurmuştum ama oraya gidince 2 yıl tercih süresi veriyorlar. Ben de başta uzay mühendisliği olmak üzere ilgi alanlarımı keşfetmeyi ve hangisi ilgimi çekerse o alanda ilerlemeyi düşünüyorum." dedi.

Türk öğrenciler dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyacak

Hedeflerini de paylaşan Binbaş, "Eğer uzay mühendisliği alanında çalışırsam hedefim NASA'ya girmek ve Mars görevinde bir rol almak" dedi ve lise eğitiminin kendisine kattıklarını şöyle anlattı: "Lisemiz 5 yıllık bir lise ve ilk geldiğimizde çok yoğun bir fizik ve matematik eğitimi veriliyor. Bir profesör öğretmenimiz ile birlikte hazırlık yılından itibaren ilk başta lise müfredatı ardından da üniversite müfredatları için eğitim veriliyor."

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