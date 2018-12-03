taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.169
Euro
5.882
Altın
1230.85
Borsa
96569.74
Gram Altın
204.575

Türk okçuluğu gelecek yıl UNESCO'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk okçuluk geleneğini yaşatmak için UNESCO'ya başvuruda bulunacak.

AA | 03.12.2018 - 09:20..
  1. Haberler
  2. KUTU LINK

Türk Destanı Dede Korkut'un 17'nci unsur olarak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından, Türk Okçuluk Geleneği için kolları sıvayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, dosyanın 2019'daki komite toplantısında görüşülerek karara bağlanmasını bekliyor.

TÜRKİYE SÖZLEŞMEYE TARAF

Sürecin icracı birimi Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Türkiye adına UNESCO'da yürüttükleri çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2003'te ilan edilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne 2006'da taraf olduğunu ifade etti.

Türk okçuluğu gelecek yıl UNESCO'da

DOSYA HAZIR

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne 2019 yılında kaydettirilmek üzere 'Geleneksel Türk Okçuluğu' isimli aday dosyası hazırlandı. Dosya bu yıl UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sekreterliği'ne gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

33
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

78
Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

14
Aleyna Tilki: Zekamla saçmalıyorum

Aleyna Tilki: Zekamla saçmalıyorum

48
Fransa'da akaryakıt zammı protestolarının bilançosu

Fransa'da akaryakıt zammı protestolarının bilançosu

44
Mersin’de açlık grevindeki HDP’liler gözaltına alındı

Mersin’de açlık grevindeki HDP’liler gözaltına alındı

42
Macron'dan Sarı Yelekliler ile görüşün talimatı

Macron'dan Sarı Yelekliler ile görüşün talimatı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir