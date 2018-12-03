Türk okçuluğu gelecek yıl UNESCO'da

Türk Destanı Dede Korkut'un 17'nci unsur olarak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından, Türk Okçuluk Geleneği için kolları sıvayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, dosyanın 2019'daki komite toplantısında görüşülerek karara bağlanmasını bekliyor.

TÜRKİYE SÖZLEŞMEYE TARAF

Sürecin icracı birimi Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Türkiye adına UNESCO'da yürüttükleri çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2003'te ilan edilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne 2006'da taraf olduğunu ifade etti.

DOSYA HAZIR

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne 2019 yılında kaydettirilmek üzere 'Geleneksel Türk Okçuluğu' isimli aday dosyası hazırlandı. Dosya bu yıl UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sekreterliği'ne gönderildi.